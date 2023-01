Prins William razend na boek. Harry krijgt geen rol meer bij kroning Charles

Prins Harry is in zijn biografie ongetwijfeld verdergegaan dan de Britse royals hadden verwacht. Naar verluidt is broer en kroonprins William razend en zou Harry geen rol meer krijgen bij de kroning van koning Charles.

Royaltyexpert Katie Nicholl zei al tegen het Amerikaanse Page Six dat William ‘niet in staat is om Harry te vergeven voor wat hij allemaal geschreven heeft in zijn boek’. Nicholl legt uit dat de koninklijke familie zich wel had voorbereid op een heftig boek, maar dat ze nooit hadden verwacht dat het zo erg zou zijn. "Ze zijn verrast door het aantal details en hoe ver Harry gegaan is.”

Ook zou koning Charles hebben besloten dat Harry geen rol meer krijgt bij de kroning. Dat schreef Roya Nikkhah, de royalty-expert van The Sunday Times, vanochtend op Twitter. “Ik kan onthullen dat prins Harry uit het draaiboek voor de kroning geschreven is. Hij krijgt geen officiële rol meer in de ceremonie, mocht hij die bijwonen.”

Normaal gesproken zou Harry wel iets doen tijdens de kroning op 6 mei. “Charles breekt met de traditie, en schrapt het knielen van de hertog. Hij zal ook geen eerbetoon mogen brengen aan de koning. Enkel William krijgt die rol.”