Dochters Lisa Marie Presley erven landgoed Graceland

Graceland, het voormalige landgoed van Elvis Presley, blijft na de dood van zijn enige kind Lisa Marie Presley in de familie. De drie dochters van de zangeres erven het landgoed en museum in Memphis in de staat Tennessee, bevestigt een woordvoerder van Graceland aan Amerikaanse media.

Elvis liet zijn landgoed na aan zijn dochter toen hij in 1977 overleed. Het werd daarna omgetoverd tot een museum dat sinds 1982 is geopend. Sindsdien is Graceland ook een soort bedevaartsoord voor fans van The King of Rock and Roll.

Bij het landgoed wordt Lisa Marie Presley, die vorige week op 54-jarige leeftijd overleed, zondag door het publiek herdacht. Ze zal ook, net als haar vader, worden begraven op Graceland.