‘Rachel Hazes ging er met de erfenis van Andre van door’

Volgens De Telegraaf heeft weduwe Rachel Hazes zich na de dood van haar man Andre in 2004 ten onrechte als erfgenaam van diens nalatenschap op geworpen. Volgens het testament zou er veel meer toekomen aan de kinderen André jr en Roxanne. De Telegraaf: :De weduwe, die zich al negentien jaar nadrukkelijk als hoeder van de omvangrijke Hazes-erfenis manifesteert, wordt weliswaar genoemd als erfgename in het laatste testament van de nog steeds immens populaire zanger, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. En juist daar wringt de schoen zodanig, dat alleen Roxeanne en broer Andre de erfgenamen zijn. Het lijkt erop dat hun moeder dat hen nooit heeft verteld!"

Volgens de krant gaat de rechtszaak tussen moeder Hazes en dochter Roxanne in februari over de vraag of moeder zich meer heeft toegeëigend dan het testament bepaalde. Er zou in het testament een clausule staan dat Rachel niets zou krijgen als er een scheidingsprocedure liep. Op het moment van de dood van Hazes liep zo'n procedure. Dat zou betekenen dat Rachel nergens recht op had.