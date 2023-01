André Hazes ‘voor het eerst nuchter’ op televisie

André Hazes verschijnt donderdagavond "voor het eerst helemaal nuchter" op televisie. Dat zegt de 28-jarige zanger aan tafel bij Eva Jinek "Helemaal nuchter, ja. Ja, eerste keer, ja", antwoordde Hazes op de vraag van Jinek of dit de eerste keer was dat hij nuchter op tv kwam. "Ik hoor iemand lachen, dit is eigenlijk heel triest", vervolgde hij. "Al was het maar een, twee of drie biertjes. Dit is wel echt, sinds mijn dertiende nieuw, ja, denk ik." Hazes had naar eigen zeggen "de hele dag buikpijn" voor zijn verschijning bij Jinek. "Ik durfde niks te eten, maar ik vind het wel weer heel tof eigenlijk. Ik heb lang genoeg thuis gezeten dus het is ook weer tijd om dit te doen." In de Videoland-documentaire die onlangs over Hazes verscheen, gaf hij toe "een groot probleem" te hebben gehad met alcohol en drugs. Inmiddels drinkt de presentator niet meer.