Zanger Goldband snuift coke op het podium: “Dacht je echt dat ze daar stonden op groene thee en Snelle Jelle?”

Zanger Milo Driessen van het immens populaire Goldband snoof cocaïne, terwijl hij met zijn band aan het optreden was. De voormalige stukadoors waren kennelijk toe aan een stukje ophef.

En dat kregen ze. Op social media wordt verontwaardigd gereageerd op het moment, middenin een lied, waarop de zanger een zakje coke tevoorschijn haalt, een lijntje legt op zijn hand en het wegsnuift.

Raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag is bijvoorbeeld teleurgesteld in de mannen. " Jammer dit. Fantastische Haagse band, terecht succes wat ze meer dan gegund is en dan openlijk op het podium snuiven alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dat is het niet. Maar met dit soort ‘voorbeelden’ is het niet gek dat de jeugd dat denkt. Triest."

Maar de Haagse muzikanten koketteren al langer met hun drugsgebruik. Zo hebben ze een lied dat Witte Was heet en helemaal over cocaïne gaat. Iemand anders schrijft dan ook op Twitter: "Goldband heeft een nummer dat letterlijk vier minuten over coke gaat. Dacht je dat ze daar stonden op een groene thee en een Snelle Jelle?"

De band, die bestaat uit Boaz Kok, Milo Driessen en Karel Gerlach, scoort hit na hit. Gerlach heeft sinds kort een relatie met zangeres Maan de Steenwinkel.

