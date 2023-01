Georgina Verbaan is hele stukken van haar leven ‘kwijt’

Georgina Verbaan is in haar hoofd hele stukken van haar leven kwijt. Dat bekende de 43-jarige Klem-actrice vrijdag in het NPO Radio 1-programma Nooit meer slapen.

"Ik ben hele stukken van mijn leven kwijt, het is maar goed dat er veel beeldmateriaal van is", vertelt Verbaan. "Daar kijk ik soms naar en dan denk ik: oké." De actrice en schrijfster denkt dat deze hiaten samenhangen met het feit dat zij heel jong was toen zij op haar vijftiende doorbrak in Goede Tijden Slechte Tijden. "Het zijn heel heftige tijden geweest: ik woonde als tiener al samen, ik zat in die soap. Ik voelde mij eenzaam en er gebeurde veel." Zij beschrijft in het gesprek ook hoe zij voor bepaalde scènes "primetime als 17-jarig meisje in een bh’tje en onderbroekje bevend op televisie was. Dat was achteraf niet oké."

De culturele duizendpoot, die vanaf volgende week in de bioscoop te zien is in Klem: de film, heeft naar eigen zeggen vaak het gevoel dat zij uit veel afzonderlijke eilandjes bestaat. "Het voelt als pigment in verf", omschrijft ze. "Van buitenaf lijkt het één kleur. Maar als je er op inzoomt, blijken het allemaal losse stukjes te zijn. Ik mis soms samenhang."

Intimidatie

Verder vertelde Verbaan dat zij zaterdag naar het aangekondigde protest van Extinction Rebellion in Den Haag gaat. De actrice heeft besloten zich aan te sluiten bij de organisatie. "Ik heb alleen nog geen training gehad", zegt ze. "Ik wil niemand oproepen. Maar je kan er ook heen als supporter en náást de snelweg gaan staan."

De Klem-actrice verwacht dat de actie van het Openbaar Ministerie, die donderdag zes activisten van bed lichtte vanwege de aankondiging van het protest, ervoor zorgt dat er veel meer mensen komen dan verwacht: "Dit is intimidatie, en het is krankzinnig dat het op deze manier is gebeurd."