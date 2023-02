Peter Lusse bijna dakloos: ‘Als er geen geld binnenkomt, is het potje op zeker moment wel leeg’

Vrienden voor het Leven blijft Peter Lusse achtervolgen. In zijn eigen woorden: "Die strijd om afstand te houden van dat typetje, het Swiebertje-effect, die heb ik nu wel gewoon verloren." Maar het maakt hem niet meer uit, zolang hij maar gezond is en een dak boven zijn hoofd heeft.

Want de 63-jarige komiek heeft het op dat vlak niet gemakkelijk gehad, vertelt hij in Panorama. Vijftien jaar lang kampte hij met een aandoening waardoor hij nauwelijks in staat was om te werken. Toen hij opkrabbelde, brak corona uit. En tot overmaat van ramp moest hij onlangs ook nog zijn huis verlaten. Nu is hij terug met een theatervoorstelling met de titel 'Eddy voor het Leven'.

Niet rijk

Rijk is hij niet geworden van Vrienden voor het Leven. “Nee, maar dat wordt sowieso erg overschat. Ik heb toen meer dan uitstekend verdiend hoor, maar het punt is ook dat drama en comedy erg arbeidsintensief zijn en er veel mensen bij betrokken zijn. Het zijn dure producties, dus daar word je geen miljonair van. Rijk word je als je vijf dagen in de week een scorende talkshow hebt.”

Wat ook meespeelde is zijn slechte gezondheid. “Het was zo: jaren geleden raakte mijn gezondheid uit balans, daar heb ik vijftien jaar last van gehad en toen heb ik heel weinig gewerkt. Als er geen geld binnenkomt, is het potje op een gegeven moment wel leeg.”

Bijna dakloos

Lusse is ook actief op social media, waar hij iedere dag een filmpje plaatst. "Laatst ben ik er wel een paar weken uit geweest omdat ik in mekaar donderde. Ik moest mijn huis uit en kon maar geen woning vinden. Ik heb twee maanden gedacht: ik word hartstikke dakloos. Dat heeft zo veel stress gegeven!”

Waarom hij geen huis had? “Vijf jaar geleden was mijn geld op en moest ik mijn huis verkopen. Ik zocht een huurwoning, maar vanwege de woningnood kon ik niks vinden. Ben ik op het allerlaatste moment gered door een leegstandsbeheerbedrijf. Die hebben antikraakwoningen, maar dan één stapje luxer."

Maar daar moest hij dus uit. "Ik had drie maanden om een nieuwe woning te vinden, maar die woningnood is er nog steeds. Ik denk dat veel mensen niet weten hoe verschrikkelijk die is. Ik ben er kapot aan gegaan, aan de zorgen en de angst: ik sta straks gewoon op straat. Op het nippertje ben ik gered met een tijdelijke woning.” Lusse heeft voorlopig weer een huis. En een theatershow.