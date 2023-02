André van Duin over chantage: het is een naar verhaal

André van Duin vindt het feit dat hij wordt gechanteerd een "naar verhaal". Dat zei de komiek, die zaterdag aangifte deed wegens afdreiging, dinsdagavond in de talkshow Jinek.

"Het is een vervelende situatie. Ik hoop dat het gauw opgelost wordt", aldus Van Duin. "Het OM is er druk mee bezig en ik hoor daar goede berichten van."

De komiek mag verder niets zeggen over de situatie. "We wachten rustig af, maar we zijn hoopvol dat het goedkomt."

Genoeg afleiding

Hij voelt zich naar omstandigheden goed. "Ik heb een hele hoop dingen te doen, dus genoeg afleiding." Van Duin denkt er wel "regelmatig" aan, maar probeert het zoveel mogelijk voor zich uit "te schuiven".

Zaterdag werd bekend dat Van Duin aangifte heeft gedaan van afdreiging, een vorm van afpersing. Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops wordt hij "vals beschuldigd en gechanteerd tot het betalen van een geldbedrag".