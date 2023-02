Trend in Hollywood: niet zelf je kind baren

Hollywoodsterren hebben er geen zin meer in, zo'n zwangerschap. Bovendien zijn ze steeds vaker op een leeftijd dat zelf een kind dragen ook niet meer zo makkelijk is. En dus huren ze er iemand voor in.

De 41-jarige Paris Hilton is de laatste Amerikaanse beroemdheid die een ander haar kind liet dragen. Stond ze tijdens de jaarwisseling nog uitbundig te feesten in New York, een paar weken later kwam ze met de blijde boodschap een kind te hebben gekregen. Ze had eerst ivf geprobeerd, maar al snel een draagmoeder ingeschakeld om 'haar liefste wens' in vervulling te laten gaan.

De 52-jarige Naomi Campbell deed het ook, al liet die zelf in het midden hoe ze aan haar kind kwam. Ze zei alleen dat het haar biologische dochter was, toen ze plots met een baby ten tonele verscheen.

Nicole Kidman (55) heeft zelfs vier kinderen, terwijl ze maar eenmaal zwanger was. Alleen de 14-jarige Sunday baarde ze zelf. Faith van 12 is door een draagmoeder ter wereld gebracht en dan heeft ze nog twee geadopteerde kinderen.

Kim Kardashian, 42 jaar inmiddels, had het na twee bevallingen ook wel gezien en liet nog twee kinderen - Chicago en Psalm - met een draagmoeder ter wereld komen.

Tenslotte kreeg ook Sarah Jessica Parker een tweeling via een draagmoeder. De inmiddels 13-jarige meisjes veroorzaakten veel opschudding toen de naam van de draagmoeder uitlekte, die vervolgens smartengeld eiste. Dat kreeg ze niet. Hoeveel haar draagmoederschap haar wél had opgeleverd? Een schamele 20.000 euro.