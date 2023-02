Rechtbank doet uitspraak in zaak tussen Roxeanne en Rachel Hazes

De rechtbank in Utrecht doet donderdag uitspraak in de rechtszaak die Roxeanne Hazes heeft aangespannen tegen haar moeder Rachel Hazes. Volgens Roxeanne en een voormalig testamentair bewindvoerder profileert Rachel zich ten onrechte als erfgename van de overleden André Hazes. De 30-jarige zangeres eist dat de rechtbank haar moeder Rachel verbiedt om zich "op enigerlei wijze te afficheren als erfgenaam in de nalatenschap van André Hazes". Een kort geding hierover diende twee weken geleden bij de rechtbank in Utrecht. Volgens de advocaten van Roxeanne was Rachel in een scheidingsprocedure verwikkeld met de volkszanger ten tijde van zijn overlijden in september 2004, waardoor ze geen erfgename zou zijn. Royce de Vries, advocaat van Rachel, zei dat zijn cliënte na de dood van de volkszanger integer heeft gehandeld en dat Rachel en André ten tijde van zijn overlijden weer bij elkaar waren. Een deel van het testament van André Hazes is uitgelekt in de media. Rachel verklaarde daar "verontwaardigd en teleurgesteld" over te zijn. Volgens haar is daardoor "een volstrekt vertekend beeld van de werkelijkheid ontstaan". Roxeanne was vanwege "puur emotionele redenen" zelf niet aanwezig bij de rechtbank. De Vries noemde het "teleurstellend" dat Roxeanne niet bij de rechtszaak aanwezig was. Haar moeder Rachel was wel van de partij en zei de zaak tussen haar en haar dochter te betreuren.