Meghan was teleurgesteld dat Harry niet zo veel geld had: hij verdiende slechts een paar miljoen per jaar

Meghan Markle (41) heeft financieel gezien de lat hoog liggen. Toen ze hoorde dat prins Harry in het begin van hun relatie maar 2,6 miljoen euro per jaar kreeg als royal was ze teleurgesteld. Dat vertelt royaltyschrijver Tom Bower in een interview met GB News.

“Het was één van haar misvattingen over de koninklijke familie”, legt hij uit. “Dat ze allemaal ook veel persoonlijke rijkdom hadden, los van de staat.” Op zich is dat ook zo: het hertogdom van Cornwall waar Charles hoofd van was gaf Harry zo'n 2,6 miljoen euro per jaar. Maar dat was veel te weinig voor de actrice.

“Ze dacht dat hij honderden miljoenen, of zelfs een miljard waard zou zijn. Maar niets was minder waar. Dat verschil probeert ze nu goed te maken met Netflixdocumentaires en boekdeals. Hun huidige levensstijl in LA konden ze namelijk niet betalen als werkende leden van de koninklijke familie. Ze wil namelijk het echte Hollywoodleventje leiden: rijden in de grote Cadillacs, vliegen in privéjets... Aanvankelijk moest ze nog schrapen om zulke dingen te kunnen veroorloven. En zelfs vandaag zijn ze nog altijd niet zo rijk als Meghan gedroomd had.”