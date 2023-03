Vrouw van Egbers: Tom heeft meer vriendinnen gehad

Vijftien jaar terug ging de dochter van Tom Egbers en zijn vouw Tanka op schoolkamp, maar haar telefoon raakte kapot. Er lag nog een oude mobiel van Egbers in de la. ,,Ik verwisselde de simkaartjes. Niet wetende dat sms’jes op een telefoon worden bewaard. Even later kwam mijn dochter overstuur naar beneden gerend,” vertelt Tanka aan het AD.

Tom Egbers bleek drie jaar lang een affaire te hebben gehad met een ruim twintig jaar jongere collega (zij was 22, hij 48 jaar). De avances begonnen toen ze als stagiaire begon. ,,We gingen op dat moment door een moeilijke periode, waarin het met Tom heel slecht ging. Hij ging door een ernstige midlifecrisis. Hij was nog niet de anchorman die hij nu is. Bij het maken van documentaires voor Andere Tijden Sport had hij deze mevrouw ontmoet. Ik weet nog dat hij thuiskwam en vol lof was over haar. ”

Egbers beëindigt volgens haar de relatie en licht de leiding bij de NOS in.

Volgens haar bleef de affaire bij zoenen. Van seks zou drie jaar lang geen sprake zijn. Egbers blijkt - zegt zijn vrouw - met meer vrouwen iets te hebben gehad blijkt uit de telefoon. De stagiaire was niet de enige vrouw waar Egbers achteraan zat. ,,Flirterig contact, alleen telefonisch, maar nooit seksueel getint,” denkt ze. Hoe het verder afliep met die andere telefoon-vriendinnen van Egbers meldt het verhaal niet. De kans is groot dat we van hen de komende tijd nog gaan horen.

De jonge stagiaire accepteerde, volgens Janke Dekker, niet dat het uitging. De sms’jes bleven komen.



Janke Dekker wordt van de overspeligheid van haar man zo radeloos en verdrietig dat ze op een moment, in het najaar van 2008, naar een spoorwegovergang buiten de stad rijdt. ,,Ik dacht: wat heeft het leven nog voor zin? Ik knal mezelf voor de trein. Maar op dat moment belde mijn vriendin. ‘Janke, je hebt kinderen, dit is het ergste wat je ze aan kunt doen.’”



Dekker zegt zich thuis ‘zo onveilig te voelen na aanhoudende sms’jes van de vrouw’ dat ze uiteindelijk de politie inschakelt. Na overleg wordt er een jaar lang camerabewaking in het raamkozijn geplaatst.

Ze is heel boos op De Volkskrant en op de wijze waarop haar man wordt 'belasterd'. ,,Je kop wordt er meteen afgehakt. Maar dat is niet de oplossing van het probleem. Een cultuurverandering op de werkvloer krijg je pas als je het gesprek met alle partijen aangaat."