Jarige Yolanthe: mijn leven is niet alleen glitter en glamour

Yolanthe Cabau is zich ervan bewust dat mensen door wat ze deelt op sociale media, misschien een ander beeld van haar leven hebben dan hoe het werkelijk is. De actrice schrijft zondag in een bericht ter ere van haar 38e verjaardag dat "niet alles altijd is wat het lijkt" en dat haar leven niet alleen uit "glitter en glamour" bestaat.

"Ik zal heel eerlijk tegen je zijn. Ik kies ervoor om foto's en video's van mezelf en mijn leven te posten die ik het leukst vind en waarvan ik denk dat ze geluk en vreugde zullen verspreiden. Maar mijn realiteit is niet altijd zo", schrijft ze aan haar volgers op Instagram. Op de foto die ze zondag deelt ziet Cabau een "sterke hardwerkende alleenstaande moeder" en een positieve geest. "Maar ik zie ook een bang en gekwetst kind met twijfels en onzekerheden. Ik zie dingen die jij misschien niet ziet... omdat ik het ben." De actrice is blij met haar leven, maar ze heeft ook "moeilijke dagen en slapeloze nachten". Zo heeft Cabau veel heftige dingen gezien door haar stichting Free a Girl, die strijdt tegen kinderprostitutie. "Ik ben in situaties terechtgekomen die me traumatiseerden. Afschuwelijke beelden en momenten die me voor altijd bij zullen blijven." Enorme verantwoordelijkheid Ook is het voor Cabau niet altijd makkelijk om alleenstaande moeder te zijn. "Het is een enorme verantwoordelijkheid en sommige momenten zijn moeilijk en kunnen erg eenzaam zijn." Toch heeft de actrice geleerd om dankbaar te zijn voor alles wat ze meemaakt. Ook is Cabau tegenwoordig haar "eigen beste vriend". "Het kostte me veel ups en downs om haar te vinden en ik laat haar nooit meer gaan. Ik hou van mezelf. En daarom hou ik van jou! Wie je ook bent, dat doe ik echt."