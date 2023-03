Jan Jaap van der Wal vindt het leuk dat kind Vlaams accent heeft

Jan Jaap van der Wal vindt het leuk dat zijn zoontje van vijf een Vlaams accent ontwikkelt. Dat vertelde hij woensdagavond in De Avondshow met Arjen Lubach.

Van der Wal (43) woont al jaren in België met zijn vrouw Eva Duijvestein (46). Daardoor praat zijn zoontje steeds meer als een Vlaming. "Ik vind het wel schattig", aldus de cabaretier. "Mijn vrouw probeert het nog wel Hollandser te krijgen. Maar ik vind het wel leuk."

De komiek is in Nederland nog steeds teamcaptain van het programma Dit Was Het Nieuws en heeft in België zijn eigen zondagshow. "Het opwarmen van het publiek is lastiger dan in Nederland", aldus Van der Wal. "Dan zeg ik van tevoren: zijn er nog vragen? En dan volgen er zeven minuten stilte. Na afloop vragen mensen wel dingen. Maar als het moet, doen ze het niet. Vlamingen zijn iets meer bescheiden, Nederland is wat mondiger."

Van der Wal en Duijvestein zijn bijna twintig jaar samen. Afgelopen jaar vertelde hij in het radioprogramma van Mischa Blok dat het "nog helemaal niet zo lang voelt. Het voelt alsof het nog maar een week oud is, heel fris."