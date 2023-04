Ben Affleck hekelt hygiëne van oud-huisgenoot Matt Damon

Ben Affleck moet er niet aan denken om ooit weer samen te moeten leven met Matt Damon. Volgens Affleck houdt Damon er bijzondere leefgewoonten op na en kan het met zijn hygiëne ook wel iets beter.

"Matt is een mooie kerel en ik hou van hem. Hij is mijn beste vriend en hij is mijn hele leven geweldig voor me geweest. Maar ik zou het niet aanraden om bij hem te gaan wonen", zei Affleck in The Late Late Show with James Corden.

"Een eigenschap die hij niet heeft, is dat je iets afwast of weggooit als je het niet meer gebruikt. Na jarenlang alles achter zijn kont opgeruimd te hebben, hadden mijn broer en ik er genoeg van. We besloten te staken en te concluderen dat hij 'te goed' was en we hem niet konden verslaan. Ik besloot te wachten totdat hij zou zeggen: 'God, ik zit onder de rotzooi'. Twee weken later had hij nog steeds niet naar het appartement omgekeken."

Maden

Affleck bekende ook dat hij eens was thuisgekomen en Damon had aangetroffen in een korte broek en een shirt terwijl hij aan het gamen was. Hij werd volgens Affleck "omcirkeld met afval". "Er lagen pizzadozen en sushi van anderhalve week oud en er liepen maden."

Affleck en Damon waren huisgenoten toen ze twintigers waren. Ze zijn nu respectievelijk 52 en 50 jaar oud. De twee acteurs kennen elkaar al sinds hun jeugd. De twee jeugdvrienden spelen samen in de film Air, over het contract dat Michael Jordan tekende bij Nike toen hij nog een onbekend talent was. Affleck is te zien als medeoprichter Phil Knight en Damon kruipt in de huid van marketingbaas Sonny Vacarro, die de deal met Jordan uiteindelijk sloot.