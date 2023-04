David Beckham lijdt aan dwangstoornis: “Ik poets ‘s nachts kaarsen en rangschik ze nauwkeurig”

De Britse oud-voetballer David Beckham (47) doet in een nieuwe docusoap op Netflix een boekje open over zijn leven en de obsessief-compulsieve stoornis (OCS) waar hij aan lijdt. De vrijetrappenkoning van weleer blijkt regelmatig 's nachts zijn huis schoon te maken.

David en zijn vrouw Victoria (49, Posh Spice) werken samen met kinderen Brooklyn (23), Romeo (19), Cruz (17) en Harper (11) mee aan de reeks, die hen bijna 15 miljoen euro oplevert. Fans krijgen een kijkje in hun luxueuze Londense herenhuis met acht badkamers, zeven slaapkamers en een finessruimte met spa.

Beckham is verrassend open over zijn OCS. Hij vertelt al zijn hele leven met een dwangstoornis te kampen. Alles moet in rechte lijnen of per paar gerangschikt zijn. Hij geeft toe zijn huis regelmatig schoon te maken terwijl zijn gezin slaapt. Hij maakt bijvoorbeeld dagelijks de kaarsen schoon.

“Als iedereen in bed ligt poets ik de kaarsen, zet ik de lichten op de juiste stand… Best vermoeiend, maar zo is het overal netjes. Ik weet niet zeker of mijn vrouw het echt zo op prijs stelt, eerlijk gezegd. Maar ik haat het als er vuile kopjes en borden in de keuken staan wanneer ik ‘s ochtends naar beneden kom. Ik weet het, het is raar”, aldus de eigenaar van voetbalclub Inter Miami.