Mattie Valk weer vrijgezel

Mattie Valk en zijn vriendin Jamy zijn na vier jaar uit elkaar. De radio-dj vertelde het nieuws maandagochtend zelf in de uitzending van zijn programma Mattie & Marieke op Qmusic.

De relatie is "een poosje terug" al verbroken, laat een woordvoerder van Qmusic weten. Hij stelt ook dat de twee "in vriendschap" uit elkaar zijn gegaan.

Het liefdesleven van Valk was in 2016 groot in het nieuws toen bleek dat hij niet de vader was van de tweeling waarvan zijn toenmalige vriendin Kirsten Willemstein net was bevallen. Die relatie liep daardoor ook op de klippen.