Hart van Nederland zendt interview met moeder Omtzigt niet uit

Hart van Nederland heeft een interview met de moeder van Pieter Omtzigt na overleg met de politicus niet uitgezonden. Dat vertelde SBS-verslaggever Sam Hagens maandag in Vandaag Inside, nadat Omtzigt op X, voorheen Twitter, zijn beklag had gedaan over de werkwijze van de cameraploeg.

"Veel goede gesprekken vandaag. Toch vond een cameraploeg het nodig om bij mijn 82-jarige moeder aan te bellen met de microfoon en licht in de aanslag", schreef Omtzigt. "Ze wilde hen niet binnenlaten en vertelde dat. Toch bleef de ploeg aandringen totdat ze toegaf. Het zou fijn zijn als we bepaalde grenzen niet overgaan."

In Vandaag Inside noemde Hagens het maandagavond "een pijnlijk verhaal", maar volgens hem klopt de tweet van Omtzigt niet. Hagens zegt dat een collega van hem maandag inderdaad in Borne was voor een reportage over de oprichter van de nieuwe politieke partij Nieuw Sociaal Contract, maar zij zou de moeder van Omtzigt niet hebben verrast met een draaiende camera. Die lag zelfs nog in de auto, zei Hagens. "Ze is naar de deur gegaan en heeft gevraagd of ze mee wilde werken. Die vrouw was verrast, maar na de uitleg dat we een mooie reportage over Pieter wilden maken, zei ze: kom maar binnen."

Na de tweet van Omtzigt is er een gesprek geweest tussen de verslaggeefster en de politicus. "Wat blijkt, is dat ze soms wat minder helder is dan ze overkomt. Dus wij gaan dat interview niet uitzenden. Het is pijnlijk geweest, maar nu opgelost", aldus Hagens. Ook Omtzigt heeft nog gereageerd op de kwestie. "Adequate reactie van de journalist, die gelijk belde. Dank. Enig verschil van inzicht over het precieze verhaal, maar waardeer de reactie zeer."