Emma Wortelboer wordt moeder. De 26-jarige presentatrice maakte het nieuws donderdagavond bekend op de rode loper voorafgaand aan het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Wortelboer verscheen in een outfit waarin haar blote bollende buik goed te zien was. "Ik ben zeker in blijde verwachting", zei ze voor de camera van RTL Boulevard. De presentatrice voelt zich "super", vertelde ze. "Ik ben heel gelukkig en blij."