Tijd om uit elkaar te gaan? Dit is de belangrijkste reden dat koppels het blijven proberen

Will Smith en Jada Pinkett Smith leven al negen jaar gescheiden (!) maar bleven al die tijd proberen om hun relatie nieuw leven in te blazen. Zo lang hoef je het echt niet vol te houden, maar wanneer is het dan wél het goede moment om uit elkaar te gaan?

Twee relatietherapeuten leggen bij HLN uit waarom mensen soms zo lang samen blijven terwijl de spreekwoordelijke koek op is. “Je blijft bij elkaar omdat je denkt dat er toch niemand beters te vinden is. Of uit angst dat je partner reddeloos achterblijft. Ook gezichtsverlies telt mee”, aldus relatietherapeute en seksuologe Chloé De Bie

Bang om alleen te zijn

Volgens relatietherapeute Vanessa Muyldermans zijn mensen vaak bang om alleen te zijn. “Dat zie je vooral bij personen die van de ene in de andere relatie belandden. Of bij koppels die rechtstreeks vanuit hun ouderlijke woning gaan samenwonen. Mijn taak is dan om hen te helpen die angst los te laten. Alleen zijn is namelijk anders dan eenzaam of zielig zijn. Dat vergeten velen.”

Ook is er de angst om het droombeeld van je relatie door te prikken. “Je relatie of huwelijk is altijd een houvast geweest. Een soort veilige cocon. Of een belofte, zoals Jada zegt. Dat je dat zou opgeven, is een erg bittere pil om te slikken. Mijn taak is dan om te tonen dat ook andere ‘droombeelden’ heel mooi kunnen zijn. En dan zie je al snel begrip”, zegt Muyldermans.

Kinderen

“Koppels blijven ook vaak bij elkaar voor de kinderen, of ze wachten totdat de partner het uitmaakt, zodat zij niet ‘de schuldige’ zijn”, zegt De Bie. “In de praktijk zie ik ook personen die diep vanbinnen hun keuze al maakten, maar een soort van goedkeuring nodig hebben. Of koppels die wachten totdat de ouders overleden zijn, omdat ze hen dat niet willen aandoen. De reden om te blijven pushen, kan soms ver gaan.”