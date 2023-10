Lubach verkoopt in anderhalve dag 2700 WatLaf-banden

Van de WatLaf-aanvoerdersband zijn in ongeveer anderhalve dag zo'n 2700 exemplaren verkocht. Dat heeft producent Human Factor zaterdag desgevraagd bekendgemaakt. De voetbalaanvoerdersband werd in De Avondshow van Arjen Lubach gelanceerd als alternatief voor de OneLove-actie waar de KNVB deze week mee stopte.

De opbrengst van de band gaat naar de John Blankenstein Foundation, een organisatie die zich inzet voor de acceptatie van lhbtiq+'ers in het voetbal.

De OneLove-band werd in het leven geroepen voor verbinden, en tegen discriminatie, in het voetbal. De KNVB maakte woensdag, op Coming Out Day, bekend dat voetbalclubs niet meer worden aangemoedigd de band te dragen. Teams mogen dat vanaf nu zelf bepalen. Lubach noemde de KNVB naar aanleiding van dit besluit "een stelletje lafbekken".

Vorig jaar was er al enige ophef over de OneLove-band, omdat de aanvoerders van Feyenoord en Excelsior weigerden de band te dragen.