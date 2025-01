Martijn Krabbé heeft uitgezaaide kanker, wordt niet meer beter

Presentator Martijn Krabbé heeft uitgezaaide longkanker en wordt niet meer beter. Dat heeft de 56-jarige presentator bekendgemaakt op Instagram en in een interview met het tijdschrift LINDA. De kanker is inmiddels uitgezaaid naar zijn hersenen.

Eind januari vorig jaar ontdekte Krabbé tijdens een vakantie in Thailand dat hij een hersenbloeding had gehad. Die kwam voort uit de uitgezaaide kanker in zijn hersenen. "Oftewel: ik had gewoon full scale kanker. Uitgezaaide longkanker, in het laatste stadium", vertelt Krabbé in het interview dat hij samen met zijn 20-jarige dochter Michelle heeft gegeven.

Krabbé weet niet hoelang hij nog te leven heeft. "Mijn casemanager zegt dat ik mazzel heb dat ik die eerste maanden ben doorgekomen. Ik krijg immunotherapie en scans en ja, die kunnen goed of slecht uitvallen. Je rolt elke zes weken opnieuw de dobbelsteen."

Sociale media

Eerder maakte Krabbé op sociale media al bekend dat hij kanker had, maar hij deelde niet wat hij precies heeft. "Ik googel zelf al niet wat de perspectieven voor mijn vorm van kanker zijn, dus ik moet er niet aan denken dat wildvreemden dat gaan doen, uit een soort sensatiezucht", zegt hij daarover.

Het moeilijkst aan ernstig ziek zijn, vindt Krabbé dat hij afscheid moet nemen van dingen die hij graag deed, zoals koken. Autorijden mag de presentator niet meer. "Omdat ik vorig jaar een epileptische aanval kreeg, waardoor ik uit huis getakeld moest worden. Achilles was daarbij, heel traumatisch." Krabbé straalt het liefst uit dat alles goed gaat, maar hij merkt dat hij verzwakt. "Ook mentaal. Ik ben aan het wegrotten. Zo is het gewoon."

De presentator, vooral bekend van programma's als The Voice of Holland, Kopen Zonder Kijken en Uitstel van Executie, heeft uit een eerder huwelijk met zijn ex Amanda vier kinderen: Bickel (24), Michelle (20), Jasmijn (18) en Achilles (16). Hij is sinds 2019 getrouwd met Deborah.