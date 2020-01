Floor Jansen wint Popprijs 2019

Zangeres Floor Jansen heeft de Popprijs 2019 gewonnen. Dat werd traditiegetrouw bekendgemaakt op het festival Noorderslag in Groningen. De prijs bestaat uit een cheque van 10.000 euro en een beeld van kunstenaar Theo Mackaay. Jansen is de frontvrouw van de Finse metalband Nightwish. De Popprijs werd voor de 34e keer uitgereikt en gaat jaarlijks naar de band of artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar won rapper Ronnie Flex de felbegeerde prijs. Andere voormalige winnaars zijn Kensington, Martin Garrix, Caro Emerald en De Dijk. Noorderslag is de laatste dag van het showcase- en conferentiefestival Eurosonic Noorderslag. Op deze dag draait het om Nederlandse muziek.