Anouk is de winnaar van Heel Holland Bakt

Anouk is de winnaar van de zevende editie van Heel Holland bakt. Ze versloeg in de finale haar concurrenten en medefinalisten Jeanette en Esther. Juryleden meester patissier Robèrt van Beckhoven en culinair publicist Janny van der Heijden kozen haar unaniem als Nederlands meest getalenteerde thuisbakker. Ze prezen haar creativiteit, fantastische technieken en heerlijke smaken. Acht weken lang streden de bakkers om een plek in de finale, maar het was Anouk die in het negende weekend als winnaar met de taartstolp de tent uitliep. Ze was aan het einde van de opdracht in tranen. "Dit is niet te beschrijven", reageerde Anouk op de winst. Heel Holland Bakt trok wekelijks enkele miljoenen kijkers. Vorige week zondagavond zagen 3,2 miljoen mensen hoe Jeanette, Esther en Anouk zich plaatsten voor de finale. Samen met uitgesteld kijken scoorde de halve finale bijna 3,6 miljoen kijkers. Omroep MAX gaat binnenkort ook een juniorversie maken kinderen het tegen elkaar opnemen. De juniorversie zal worden uitgezonden op NPO 3. De vorige editie van het bakprogramma werd gewonnen door Anna Yilmaz.