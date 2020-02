Yuval Noah Harari stijgt flink naar top van Bestseller 60

Het is de week van Yuval Noah Harari, zo blijkt uit de publicatie van de Bestseller 60 die Stichting CPNB woensdag heeft gepubliceerd. De auteur staat namelijk met drie boeken in de top 10 van de lijst, waarvan er twee bij de beste drie horen. Zijn werk 21 lessen voor de 21ste eeuw neemt de koppositie over van Eindstation Auschwitz van schrijver Eddy de Wind. Dat boek zakt meteen acht plaatsen en is deze week de nummer negen in de lijst. Harari's andere werk, Sapiens, staat al 140 weken in de Bestseller 60 en stijgt deze week van plek 57 naar plek 3. Ook Homo Deus van de Israëlische schrijver staat deze week in de top 10 en is terug te vinden op plek 8. Verder zijn er twee nieuwkomers die in de top 10 meteen in de middenmoot hun opwachting maken. Het nieuwste verhaal van Suzanne Vermeer, Lentevuur, komt binnen op plek 5. Mijn vaders hand van Bart Chabot is de nieuwe nummer 6 van deze week. --- Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl) 1. (re) Yuval Noah Harari - 21 lessen voor de 21ste eeuw 2. (3) Rutger Bregman - De meeste mensen deugen 3. (57) Yuval Noah Harari - Sapiens 4. (5) Lucinda Riley - De zeven zussen 5. (-) Suzanne Vermeer - Lentevuur 6. (-) Bart Chabot - Mijn vaders hand 7. (4) Selma van de Perre - Mijn naam is Selma 8. (re) Yuval Noah Harari - Homo Deus 9. (1) Eddy de Wind - Eindstation Auschwitz 10. (10) Herman Finkers - De cursus omgaan met teleurstelling gaat wederom niet door