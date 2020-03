Radiozenders laten applaus voor de zorg horen

Radiozenders werken dinsdagavond mee aan de actie #applausvoordezorg. Rond 20.00 uur zenden Radio 538, Radio 10, Qmusic, Sky Radio, Radio Veronica, 100%NL en SLAM! het geklap uit om mensen die in de zorg werken een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis.

Na het applausmoment laten de zenders het nummer Hall of Fame van The Script horen als ode aan de zorgmedewerkers. Dat liedje was een suggestie van een luisteraar op Twitter.

Ook op vrijdag slaan radiozenders de handen ineen. Op initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn draaien ze om 8.45 uur gelijktijdig het nummer You'll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers. Inmiddels heeft Hoogendoorn toezeggingen van Giel Beelen van Radio Veronica, Gerard Ekdom van Radio 10, Barry Baf van 100% NL en van de NPO-zenders Radio 1 en Radio 2. Ook Radio 4 doet mee, meldt de zender voor klassieke muziek op Twitter.

De 3FM-dj kwam dinsdag met het idee. "Deze crisis laat zien dat ze mensen bij elkaar brengt. We moeten met zijn allen, Mark Rutte zei het al, de schouders eronder zetten om hier uit te komen. Toen dacht ik, kunnen we niet met alle ochtendshows van Nederland op dezelfde tijd een plaatje draaien?" Hoogendoorn koos voor You'll Never Walk Alone omdat het zowel kan slaan op mensen in de zorg als op mensen die ziek zijn of even niet naar buiten kunnen.