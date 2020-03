Gestolen Lentetuin toont pastorietuin van ouders Van Gogh

Het schilderij van Vincent van Gogh dat in de nacht van zondag op maandag is gestolen uit museum Singer Laren, is 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' uit 1884. Van Gogh maakte dit doek tijdens het verblijf bij zijn ouders in 1883/1884, in het Brabantse Nuenen waar zijn vader dominee was van een kleine gereformeerde gemeente.

Singer Laren had het doek in bruikleen voor de tentoonstelling. Het is het enige schilderij van Van Gogh in de collectie van het Groninger Museum.

Het werk is gemaakt met olieverf op papier op paneel en is 25 bij 57 centimeter groot. Van Gogh trok na zijn tijd in Drenthe in bij zijn ouders. In het voorjaar legde hij de tuin vast van de pastorie waarin de familie woonde, met uitzicht op de kerk.

Aan het schilderij gingen diverse tekeningen vooraf van dezelfde tuin, staat op de website van het Groninger Museum. Die waren gemaakt in de winter, terwijl het schilderij het begin van de lente toont. "De grauwe tonen die hij in de aquarel uit Drenthe gebruikte hebben nu plaats gemaakt voor het frisse groen en blauw van het nieuwe seizoen na de grijze winter."