Geen sinterklaas-intochten dit jaar

Een kade vol zingende kinderen die hun sint ontvangen – het zit er dit jaar niet in. Marc Gilling van het Sint en Pietengilde in het AD: ,,De Sint zal in november stilletjes het land binnenkomen. Er zullen niet veel intochten zijn dit jaar. En als de Sint ergens wel echt aankomt, dan zal dat niet in het openbaar zijn.”

Gilling, die veel contact heeft met comités in heel het land: ,,Iedereen is nu aan het nadenken over andere oplossingen. Je kunt bijvoorbeeld de Sint niet naar de kinderen laten komen, maar wel de kinderen naar de Sint. In rijen, met voldoende afstand ertussen.’