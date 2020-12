Bovenaan de Britse hitlijsten: “Boris Johnson is een fucking kut”

Op de meeste hitlijsten staat hij inmiddels in de top vier, te midden van kerstmuziek. ‘Boris Johnson is a Fucking Cunt’, van de cultband Cunt and the Gang. De radiozenders draaien hem uiteraard niet, maar toch weet iedereen er van.

Voor wie de video niet goed verstond de vertaling:

Boris

Boris

Boris

Boris

Boris

Boris

Boris

Boris

{Chorus}

Boris Johnson is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut!

Boris Johnson is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut.

Ja, hij is een verdomde kut

Boris Johnson – hij is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut!

Boris Johnson is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut.

Ja, hij is een verdomde kut.

Boris Johnson is een verdomde kut!

Is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut!

Boris Johnson hij is een verdomde kut!

Hij’

Ja, hij is een verdomde kut

Boris Johnson is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut!

Boris Johnson is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut.

Ja, hij is een verdomde kut

Boris Johnson – hij is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut!

Boris Johnson is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut.

Ja, hij is een verdomde kut.

Boris Johnson is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut!

Boris Johnson is een verdomde kut!

Hij is een verdomde kut.

Ja, hij is een verdomde kut