Waarom astrologie plots zo populair is onder jongeren

Astrologie is populair bij jongeren. Er is in drie jaar tijd nog nooit zoveel gegoogeld op sterrenbeelden, blijkt uit data van Google. Hoe kan het dat iets dat we lange tijd belachelijk maakten (Astro TV) nu opeens serieus wordt genomen?

Dat zoiets als een sterrenbeeld aan de hemel voor jou gaat bepalen of je partner wel bij je past, je op de goede weg bent met je leven en of je wel of niet geluk gaat hebben deze week, de verhaaltjes in de krant bij kreeft of weegschaal namen we tot voor kort met nog minder dan een korreltje zout.

Maar hoe onzinnig ook, de astrologie is aan een opmars bezig. Op platforms als TikTok en Instagram duiken er steeds meer accounts op waarop jongeren zich bezighouden met hun sterrenbeeld. Zelfs op Bol.com zijn vorig jaar 60 procent meer boeken over astrologie verkocht dan het jaar ervoor.

Annemarie Foppen, die onderzoek doet naar godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit, verklaart aan de NOS: “De coronacrisis geeft veel onzekerheid. Mensen raken ziek of verliezen dierbaren om zich heen. Je ziet dat juist dan mensen op zoek gaan naar iets dat houvast kan geven in je leven.”

Vroeger gingen mensen dan naar de kerk, maar we zijn individualistischer geworden en gaan dus vooral met onszelf bezig. “Mensen zijn meer op zichzelf gericht en religieuze gemeenschappen zoals kerken worden kleiner. Maar spiritualiteit en de zoektocht naar betekenis in je leven blijft. We zoeken het nu alleen bij dingen die wat toegankelijker zijn en niet al te veel verplichtingen hebben, zoals astrologie.”