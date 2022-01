Cruciale dag voor Britse prins Andrew bij proces VS

Het belooft een cruciale dag te worden voor de Britse prins Andrew in zijn proces in de Verenigde Staten. Daar wordt hij aangeklaagd door Virginia Giuffre, die hem beschuldigt van seksueel misbruik. De advocaat van de zoon van de Britse koningin gaat dinsdag in New York voor de rechter betogen waarom de zaak moet worden stopgezet. Giuffre zegt een van de slachtoffers te zijn van de omstreden multimiljonair Jeffrey Epstein, die zich in 2019 van het leven beroofde voordat hij kon worden vervolgd. De 38-jarige vrouw zou als tiener door Epstein zijn "uitgeleend" aan Andrew. Ze had naar eigen zeggen herhaaldelijk seks met de prins. Die spreekt dat tegen en wordt ook niet strafrechtelijk vervolgd. Maandag werd een schikking uit 2009 tussen Giuffre en Epstein openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat ze 500.000 dollar kreeg, waarbij ze ermee instemde geen zaken aan te spannen tegen andere "potentiële" betrokkenen. Wat dat precies betekent voor de aanklacht van Giuffre tegen Andrew moet nog blijken. Andrew volgt de virtuele zitting van dinsdag vermoedelijk niet live. Hij zal zich naderhand laten bijpraten door zijn advocaten. De zitting begint om 16.00 uur Nederlandse tijd en duurt naar verwachting ongeveer een uur. Het is onduidelijk of de rechter daarna meteen laat weten of het proces kan doorgaan. Het duurt mogelijk nog dagen voordat hij daar een besluit over neemt. Voor de prins staat veel op het spel. Het wordt gezien als zijn laatste kans om te voorkomen dat het tot een volwaardige rechtszaak komt, waar dan ook personen uit zijn directe omgeving bij betrokken kunnen raken.