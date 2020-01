Kaars die ruikt naar de vagina van Gwyneth Paltrow is direct uitverkocht

Gwyneth Paltrow verkoopt een kaars, waarop staat: ‘Dit ruikt naar mijn vagina’. Dat is gek. Nog gekker: mensen willen de kaars heel graag kopen en zijn bereid er 67,50 euro voor te betalen. De hele voorraad was binnen een uur uitverkocht.

Volgens de 47-jarige actrice begon het als grap. Ze was samen met haar parfumeur Douglas Little aan het experimenteren met geuren, toen Paltrow plots opmerkte: ‘Oh, dit ruikt naar mijn vagina’. Dat was kennelijk positief dus hebben ze de geur uitgewerkt en in een kaars gestopt.

Volgens de website van het bedrijf van Paltrow, Goop, is de kaars gemaakt van geraniums, citrusachtige bergamot, ceder, Damaskusrozen en muskuszaad. De geur zou ‘grappig, prachtig, sexy en onverwacht’ zijn.

Gwyneth Paltrow houdt er al jaren een vreemde leefstijl op na. Zo liet ze zich steken door bijen om er jong uit te blijven zien en adviseerde ze een acht dagen durend geitenmelkdieet inclusief allerlei anti-parasietkruiden. Ook verkocht ze een yoni-ei dat lustopwekkend zou werken.