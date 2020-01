CEO’s grote bedrijven somber gestemd: Helft gaat uit van krimp

Sinds 2012 waren CEO’s van grote bedrijven niet zo negatief gestemd over de wereldeconomie. Verwachtte twee jaar geleden nog maar 5 procent krimp, nu is dat meer dan de helft.

Dat concludeert accountacybureau PwC in haar jaarlijkse ceo survey, een onderzoek onder 1.600 bestuurders uit 83 landen. Hun grootste zorgen zijn de stijgende regeldruk, handelsconflicten en onzekerheid over economische groei. Ook zijn ze pessimistischer over hun eigen omzetverwachting. Dat komt onder meer door de grote personeelstekorten in veel westerse landen.

Hoofdeconoom van PwC, Jan Willem Velthuijsen, verklaart aan RTL Nieuws: “De bedreigingen die ze nu noemen, waren twee jaar geleden ook al aanwezig. Men is mogelijk tot het inzicht gekomen dat hoge beursnoteringen niet per se de ware stand van de wereldeconomie reflecteren.”