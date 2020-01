Zo groen is de Nederlander: verkoop Tesla stort volledig in

Behalve voor het milieu is de Nederlander toch vooral goed voor zijn portemonnee. Nu het fiscale voordeel voor de aanschaf van een elektrische auto is gehalveerd, stort de verkoop van elektrische auto’s volledig in. Van de Model 3 van Tesla werden er in december nog meer dan 12.000 verkocht. In januari waren dat er nog 36.

Een echte doorbraak van de elektrische auto leek even dichtbij, maar de top 10 van meest verkochte wagens wordt gewoon weer gedomineerd door benzine-auto’s. “Het groene hart van de automobilist is vooral het fiscale hart van de automobilist. Bijna al die Tesla’s worden zakelijk geleast en dan telt vooral de laagste bijtelling’’, zegt Tom Huyskens van autobrancheorganisatie Bovag.



Toch zet de opmars van de elektrische auto gestaag door, maar dat komt niet door Tesla, wel door de komst van goedkopere elektrische wagens. Bovag verwacht dat bijna een op de acht verkochte auto’s dit jaar volledig elektrisch zal zijn. “Er zal eind dit jaar weer een run op elektrische auto’s zijn zoals vorig jaar omdat de bijtelling voor zakelijk rijden weer hoger wordt. Het gaat van 8 naar 12 procent.’’