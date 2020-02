Hoe vaak wordt er bij jou in de buurt geflitst? Bekijk het hier

Er is een flitspaal in Delft die vaker flitst dan alle palen in Friesland bij elkaar. Het is dus best handig om te weten waar de meeste snelheidsboetes worden uitgedeeld. RTL Nieuws heeft daarvoor een mooi interactief kaartje gemaakt.

In totaal wordt er in Nederland 10.113 keer per dag geflitst. Dat is 421 keer per uur, zo becijferde de nieuwssite. Automobilisten die langs de flitspaal aan de Prinses Beatrixlaan Zuid in Delft rijden, zijn het vaakst de pineut. Het apparaat zorgde voor 41.386 boetes. In heel Friesland staan maar drie flitspalen, samen goed voor 16.933 bekeuringen.

Het aantal snelheidsboetes is fors gedaald, van 7,7 miljoen in 2018 naar 6,8 miljoen in 2019. Belangrijkste verklaring is dat het drukker is geworden op de wegen waardoor te hard rijden minder goed mogelijk is.

Dit is de top vijf van vaakst flitsende flitspalen:

Prinses Beatrixlaan Zuid (Delft) – 41.386 boetes in 2019 (113 per dag) N201 (Stichtse Vecht) – 40.002 boetes N211 Oost (Westland) – 39.296 N211 Wippolderlaan West (Westland) – 35.607 N57/Provincialeweg oost (Goeree-Overflakkee) – 35.075

Klik hier om te zien hoe vaak er bij jou in de buurt wordt geflitst.