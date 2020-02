Het kan gekker dan in Amsterdam: deze Parijse kamer kost 945.000

Wonen in Parijs is slechts weggelegd voor wie er al heel lang woont en voor wie heel veel geld heeft. Maar zelfs in de Franse media baart dit studiootje opzien. De huidige eigenaar wil er 945.000 voor hebben. Daarvoor heb je – alles meegerekend – 30 vierkante meter. Per meter kost de studio dus meer dan 30.000 euro.

Maar dan heb je ook uitzicht op de Eiffeltoren. Gemiddeld betaal je in Parijs op dit moment ruim 10.000 euro per vierkante meter. Daarmee is de woningprijs in tien jaar met ruim 60 procent gestegen. Het laatste jaar speelt daar de Brexit in mee.