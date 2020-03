“Apple, Adidas en andere grote merken maakten gebruik van dwangarbeid Oeigoeren”

Grote bedrijven als Apple, Adidas, H&M en Volkswagen maakten gebruik van dwangarbeid door Oeigoeren. Dat concludeert een Australische denktank.

China heeft tussen 2017 en 2019 zeker 80.000 Oeigoeren afgeleverd bij fabrieken die producten maken voor tachtig van de grootste merken ter wereld. “Fabrieken maken gebruik van dwangarbeid van Oeigoeren, in het kader van een transfermechanisme omkaderd door de staat, wat een smet werpt op productieketens op wereldwijde schaal”, staat in het rapport van het Australian Strategic Policy Institute (ASPI).

Bedrijven die gebruik maakten van de dwangarbeid van de moslimminderheid in China zijn onder meer Apple, Sony, Samsung, Microsoft en Nokia, textielmerken zoals Adidas, Lacoste, Gap, Nike, Puma, Uniqlo en H&M en automerken zoals BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Land Rover en Jaguar.

De Oeigoeren moesten tijden hun gevangenschap verplicht in de fabrieken werken. “De bedrijven die voordeel halen uit de dwangarbeid van Oeigoeren in hun productieketen, overtreden de wetten die de import van goederen verbieden die tot stand kwamen met dwangarbeid”, aldus het rapport. De denktank eist per direct diepgaand onderzoek naar de naleving van de mensenrechten in de toeleveringsfabrieken in China.