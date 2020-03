Blinde paniek op de beurzen

Alles wijst er op dat deze 9e maart geschiedenis gaat schrijven als de dag dat de Corona-koorts de beurzen op hol joeg. De futures (contracten afgesloten als de beurs dicht is) wijzen op een daling van tussen de 5 en 8 procent. Dat geldt zowel voor Europa als de Dow Jones.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, raakte ruim 5 procent kwijt en eindigde op 19.698,76 punten. Dat is het laagste niveau in veertien maanden tijd.

De olieprijzen kelderden nadat Saudi-Arabië bekendmaakte de prijzen naar beneden te doen vanwege een conflict met Rusland.