Dieven slaan de slag van hun leven en maken 14 miljoen dollar buit bij overval

Niet eerder werd er in Chili in één keer zoveel geld buit gemaakt. Zeven gewapende overvallers overvielen een geldtransport op de grootste luchthaven van het land. De opbrengst: 14 miljoen dollar en een miljoen euro. Daarover schrijft The Guardian.

Niet voor niets spreken de Chileense media van de ‘overval van de eeuw’. De overvallers waren vermoedelijk getipt over de enorme hoeveelheid geld die net het land was binnengevlogen. Het zou vervoerd worden naar een pakhuis op de luchthaven, maar de overvallers wisten het transport te onderscheppen. Ze reden met een gestolen geldwagen van Brinks het pakhuis binnen. Van de overvallers ontbreekt ieder spoor.

Het hoofd van de beveiliging is inmiddels ontslagen. Opmerkelijk detail: op precies dezelfde plaats wisten dieven zes jaar geleden tien miljoen dollar buit te maken. Toen werden de overvallers wel opgepakt, maar was een groot deel van het geld verdwenen.