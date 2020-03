Bedrijven nemen corona serieus: “Ene team werkt thuis, andere op kantoor”

Van verplichte mondkapjes tot thuiswerken, Nederlandse bedrijven doen er alles aan om het coronavirus buiten de deur te houden. “Bijeenkomsten met meer dan twintig mensen zijn verboden.”

ABN Amro heeft het personeelsbestand opgedeeld in een A- en B-team. “Het ene team werkt een week vanuit huis en het andere team zit op kantoor. Dat verandert om de week’’, legt de woordvoerder uit aan het AD. De zes torens van het hoofdkantoor blijven ondertussen strikt gescheiden: niemand mag van de ene naar de andere toren.

Philips hanteert voor de fabrieken in China veel strengere regels dan hier. “Het personeel daar heeft mondkapjes op en we meten de temperatuur drie keer per dag. De airco staat uit en de ramen open. En de mensen zitten apart in de kantine’’, aldus Steve Klink van Philips. In Nederland gaat het bedrijf niet verder dan de standaardmaatregelen: geen handen geven en bij verkoudheid thuisblijven. Wie thuis kan werken werkt thuis en zakenreizen zijn tot het minimum beperkt.

VDL doet eveneens wat het kan. “Bij ons zijn bijeenkomsten met meer dan twintig mensen verboden’’, zegt Miel Timmers van VDL. “Wij hebben veel productiewerk en dat kun je niet thuis doen. Wij zetten maximaal in op preventie, om te voorkomen dat mensen ziek worden. Dus vaak handen wassen en geen handen geven.’’

En dan maar hopen dat je in tijde van corona de boel open kunt houden.