Hoogleraar economie stelt ons gerust: “Nederland kan een zware pandemie aan”

Wat doet het met een economie als de economische activiteit in een land voor een aardig deel stil komt te liggen? Dat is de grote vraag nu het coronavirus door Nederland waart. Hoogleraar Peter van Bergeijk stelt ons gerust: Ons land kan een pandemie financieel aan.

De professor aan de Erasmus Universiteit deed vier jaar geleden onderzoek naar de economische gevolgen van een eventuele grieppandemie. In de studie werd rekening gehouden met 5 tot 10 miljoen besmettingen, 40.000 tot 50.000 ziekenhuisopnames en ruim 14.000 doden. “In dat scenario zou de pandemie ons 5 tot 10 miljard euro kosten. Dat is 1 procent van ons Bruto Nationaal Product (BNP). Onze economie kan die gevolgen makkelijk opvangen,” aldus Van Bergeijk in de Volkskrant.

“In onze berekeningen hebben we rekening gehouden met ernstige virussen die op griep lijken, zonder immuniteit in de bevolking. Die virussen zorgen voor een situatie waarin het dagelijks leven wordt verstoord en een deel van de Nederlandse bevolking een aantal weken niet kan werken. Een situatie die na een paar maanden weer voorbij is,” legt de hoogleraar uit.

Wel waarschuwt hij dat het belangrijk is dat mensen kalm blijven en niet in paniek raken. “Als het vertrouwen bij consumenten blijft afnemen en zich niet herstelt, dan kunnen we in een financiële crisis terecht komen. Nogmaals: de kosten van een pandemie kunnen we als samenleving hebben, maar de economische schade van paniek valt niet te voorspellen,” besluit Van Bergeijk.