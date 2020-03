Ryanair denkt tot juni niet te vliegen

Budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair denkt in de maanden april en mei niet te vliegen. Zekerheid daarover heeft de Ierse prijsvechter nog niet, want daarvoor vertrouwt het bedrijf op adviezen van overheden. Ryanair had eerder al de verwachting uitgesproken na dinsdag nauwelijks meer te vliegen.

Tegen de krant The Irish Times liet topman Michael O'Leary weten dat de vliegtuigen van Ryanair beschikbaar zijn voor Europese overheden. Ze zouden bijvoorbeeld in het buitenland gestrande reizigers op kunnen halen of zaken als medicijnen, beschermende materialen en noodvoorraden voedsel kunnen vervoeren.