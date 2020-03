DNB: met juiste maatregelen straks snel herstel mogelijk

Nederland gaat vanwege de virusuitbraak door een diepe economische crisis. Maar als de juiste maatregelen worden genomen is volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) een snel herstel mogelijk na de verwachte recessie.

Het gaat dan om ingrepen die voorkomen dat er door de coronacrisis permanente economische schade optreedt. Omdat de oorzaak van de problemen niet in de financiële sector zelf ligt maar puur bij het virus, voorziet Knot dat er geen lang herstelproces nodig is zoals na de financiële crisis ruim tien jaar terug.

Het centralebankhoofd vergelijkt de situatie waarin Nederland nu verkeert met een winterslaap. Door de coronapandemie en de maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, liggen grote delen van de economie tijdelijk plat. Het steunbeleid van de overheid is er op gericht om bedrijven door deze moeilijke tijd heen te helpen.

Diepe recessie

Hoe diep de recessie van de economie precies zal uitkomen, is volgens Knot nog niet te zeggen. Dat hangt volgens hem vooral af van de duur van de coronaproblemen. De DNB-preses acht het goed mogelijk dat de economische krimp in eerste instantie sterker zal zijn dan bij de financiële crisis.

Daarbij verwijst Knot ook naar de verschillende scenario's die het Centraal Planbureau (CPB) eerder deze week schetste. In het donkerste scenario is er dit jaar een teruggang tot meer dan 7 procent, stelde die organisatie. Dan is het nog maar de vraag of in 2021 weer groei kan worden gerealiseerd.

Hoge buffers bij banken

DNB maakt zich geen zorgen over de situatie bij banken. Door hun hoge buffers zijn die volgens Knot in staat om klappen op te vangen. DNB kwam de bankensector ook al tegemoet. Nederlandse banken hoeven momenteel minder geld in kas te houden bij het verlenen van krediet. Hierdoor ontstaat bij de banken financiële ruimte die ze kunnen gebruiken om de kredietverlening aan de Nederlandse economie te ondersteunen.

Knot vindt het verder nog te vroeg voor een discussie over de gevolgen voor pensioenfondsen. Hun dekkingsgraden zijn flink gekelderd door flinke klappen op de aandelenmarkten. Of dat betekent dat er later massaal pensioenkortingen volgen, is volgens Knot niet te zeggen. Hij benadrukt dat dergelijke ingrepen altijd genomen moeten worden op basis van de financiële situatie aan het eind van een jaar. Zover is het nu nog niet. Volgens Knot zou er bijvoorbeeld in de tweede helft van het jaar nog een aanzienlijk herstel op de financiële markten kunnen plaatsvinden.