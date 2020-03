MKB-voorzitter: scheld helft van de schulden kwijt

Voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof denkt dat 50 procent van alle schulden van bedrijven moet worden kwijtgescholden om een faillissementsgolf te voorkomen. Dat zegt hij in een interview in FD.

De overheidssteun en aflossingspauzes van de banken zijn volgens Vonhof niet genoeg. "Bedrijven komen de coronacrisis alleen te boven als ze aan het eind van de huidige periode van stilstand ook aanzienlijke schuldverlichting krijgen", aldus Vonhof. Met de aflossingspauzes schuiven de banken de problemen voor zich uit, volgens de mkb-voorzitter.

"De banken willen geen afscheid nemen van hun rendement. Uiteindelijk is dat geen echte oplossing. Dat is uitstel van executie voor heel veel ondernemers", stelt Vonhof.

Veel banken houden zich ook nog niet aan hun eigen plannen, zegt de voorzitter. "Mijn mailbox loopt over met honderden verhalen van ondernemers die worden afgewezen of naar bijzonder beheer moeten omdat ze een slechte businesscase hebben. Hoe kan het anders op het ogenblik? De banken denken nog in oude kaders."