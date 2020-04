Mogelijk wordt thuiswerken eindelijk het nieuwe normaal

Deze crisis zou de doorbraak kunnen betekenen voor het thuiswerken: mensen ervaren dat het allemaal best goed gaat, in zware financiële tijden kunnen bedrijven besparen op kantoorruimte en bovenal: het lost het fileprobleem op en is beter voor het klimaat.

“Je kunt hier absoluut winst mee boeken”, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University in het AD. “Tot nu toe stimuleerden we thuiswerken niet om die reden, maar we kunnen het nu wel gaan bespreken.”

Door de coronacrisis merken mensen dat er veel meer mogelijk is op het gebied van smart werken. Werknemers maken zich snel applicaties als Zoom en Google Hangout eigen. “We hebben noodgedwongen een enorme stap gemaakt in online werken en vergaderen. We worden daardoor een stuk slimmer’’, aldus Wilthagen. “Dat effect zal wel blijven en daar zullen we veel plezier van hebben. De economie digitaliseert immers steeds meer.”

Anton van Beers, bestuurslid van werkgeversclub VNO/NCW, is iets voorzichtiger. “Het is veel te vroeg om er iets over te zeggen. Degenen die er nooit voor open stonden, staan nu niet ineens spontaan te juichen. Bovendien gaat op dit moment de volle aandacht naar het in stand houden van het bedrijf.”

Toch ziet ook hij mogelijkheden voor het fileprobleem. “Wij roepen al jaren: ‘alles loopt vast’. Als we mensen toestaan om meer thuis te werken, dan komen we misschien verder. We mogen hopen dat de huidige situatie aan beide kanten inzicht brengt.”