‘Sterke toename in hypotheekaanvragen door corona’

Het aantal hypotheekaanvragen nam in de maand maart fors toe als gevolg van de corona-uitbraak, stelt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Het aantal aanvragen lag op 59.357, bijna twee keer zo hoog als in dezelfde maand in de afgelopen drie jaar.

Volgens HDN is de sterke toename vooral te verklaren door het grote aantal mensen dat een hypotheek laat oversluiten. "Men wil verzekerd zijn van een lage rente", aldus een woordvoerder. "De rentes zijn momenteel extreem laag. Omdat een aantal banken er de laatste weken voor heeft gekozen om de hypotheekrentes met 0,05 procent te verhogen, willen mensen de huidige rentes nog snel laten vastzetten. Zij anticiperen op nog hogere rentes in de toekomst."

Het HDN verwacht dat de groei in de hypotheekmarkt tot medio deze maand aanhoudt. "Is corona begin juni op z’n retour, dan verwachten we dat de woningmarkt en daarmee de hypotheekmarkt teruggaat naar 'normaal’", aldus HDN. "Duurt de crisis drie maanden langer, dan verwachten we dat vooral de kopersmarkt afneemt en het aantal hypotheekaanvragen daalt met 30 procent. In dit scenario verwachten we dat na 1 september de hypotheekmarkt, gezien de krapte op de woningmarkt, weer normaliseert."

In het slechtste geval, waarin de coronacrisis langer dan zes maanden aanhoudt, verwacht het HDN dat het aantal hypotheekaanvragen tot de helft daalt. Wel zullen veel mensen hun hypotheek blijven oversluiten omdat bij veel hypotheken de rentevaste periode dit jaar afloopt, denkt het HDN.