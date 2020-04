Prijzen van veel voedsel dalen

Voedselproducenten in Nederland blijven met veel producten zitten, met name producten waar de export belangrijk is. Zuivelproducten als kaas dalen zelfs een kwart in prijs en ook frietaardappelen zijn niet te slijten, schrijft De Telegraaf.

De omzetdaling van bedrijven in de groente- en fruithandel varieert van 40 tot 95 procent.

Telers van frietaardappelen kunnen hun teelt nagenoeg weggooien, doordat fabrikanten de productie van patat hebben stilgelegd. Ook de vraag naar luxe vleesproducten is afgenomen door de sluiting van de restaurants.

Of de winkels de prijsverlaging zullen doorgeven aan de klanten is de vraag.