Econoom pleit voor snellere Zuid-Koreaanse aanpak: “Nederlandse beleid moet je tot diep in 2021 volhouden”

Langzaam durven we weer te hopen op een leven buiten de deur. In Oostenrijk en Denemarken worden de coronamaatregelen versoepeld en 28 april is niet eens meer zo heel ver weg. Maar gemakkelijk zal het niet worden.

Scenario 1

Gezondheidseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Xander Koolman, legt uit dat er drie scenario’s zijn. De eerste is gewoon alle maatregelen opheffen. “Dat lijkt economisch gezien gunstig, maar je krijgt natuurlijk veel zieken en veel doden”, zegt Koolman tegen de NOS. “Bovendien accepteert de samenleving dat niet als we andere opties nog niet hebben geprobeerd, wat weer implicaties heeft voor de economie.”

Scenario 2

De tweede optie is de huidige strategie van Nederland en ook het Verenigd Koninkrijk. Deze landen willen het aantal besmettingen zodanig inperken dat de zorg het aankan. Periodes van strenge maatregelen worden dan afgewisseld met periodes van meer vrijheid. “De druk wordt zo uitgesmeerd over een langere periode. Ondertussen zetten die landen de deur voor het virus op een kier, omdat ze zo groepsimmuniteit hopen te creëren.”

Dit klinkt redelijk, maar is volgens de econoom het slechtst voor de economie. “Het is de optie die de economie de meeste schade toebrengt. Het Nederlandse mitigatiebeleid zal waarschijnlijk tot diep in 2021 moeten doorgaan, omdat immuniteitsopbouw, als die er al komt, traag verloopt en een vaccin voorlopig niet grootschalig beschikbaar is.” Daarnaast zullen weinig landen handel willen drijven met Nederland.

Scenario 3

Koolman is dan ook voorstander van het derde scenario, waarbij mensen op grote schaal worden getest en coronagevallen worden geïsoleerd. “Dit is het virus echt proberen te doven, en wachten tot er een vaccin is.” De strategie is in Zuid-Korea toegepast en het lijkt ook de richting die Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje opgaan. “Wanneer de grote brandhaarden zijn gedoofd, kun je bepaalde delen van het land weer normaal laten functioneren. Maar eerst: lokaliseren, isoleren, uitdoven, en meer leren over het virus.”

Delen van het land kunnen dan eventueel snel weer open. “En dat is van groot belang. Niet per se voor de economie, want die staat toch nog wel even op een laag pitje, maar wel voor al die niet-corona patiënten die nu niet of minder goed worden behandeld doordat zoveel capaciteit naar corona-patiënten gaat.”