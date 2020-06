Mijnwerker in Tanzania wordt miljonair na vondst dure edelstenen

Een mijnwerker in Tanzania vond de twee grootste edelstenen, die ooit in het Afrikaanse land zijn ontdekt. De 52-jarige arbeider verkocht ze aan de Tanzaniaanse staat voor omgerekend bijna 3 miljoen euro. Dat meldt de BBC.

Saniniu Laizer vond in een mijn in het noorden van Tanzania een edelsteen met een gewicht van 9,27 kilo en eentje van 5,10 kilo. Het gaat om de steen tanzaniet, die uniek is voor de regio. De steensoort is zo zeldzaam dat hij mogelijk binnen twintig jaar helemaal is verdwenen.

Het was de president van Tanzania zelf, die de man de cheque van 2,96 miljoen euro overhandigde. “Deze vondst is een bevestiging dat Tanzania rijk is”, aldus president John Magufuli.

Laizer, afkomstig uit Manyara in het Simanjiro-district, houdt de miljoenen niet voor zichzelf. “Morgen is er een groot feest”, zegt hij. “Met het geld wil ik een winkelcentrum en een school bouwen. Er zijn hier veel arme mensen die het zich niet kunnen veroorloven om hun kinderen naar school te laten gaan.”

Sinds vorig jaar zijn er in Tanzania handelscentra waar zelfstandige mijnwerkers hun goud en edelstenen aan de overheid kunnen verkopen.