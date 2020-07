Mag je gratis annuleren als het reisadvies van geel naar oranje gaat?

Even dachten we dat we toch nog zorgeloos op vakantie konden naar de Spaanse costa’s of het Italiaanse Toscane, maar in meerdere Europese regio’s gaat het reisadvies weer van geel naar oranje. Heb je dan iets aan je annuleringsverzekering?

Rond Lissabon en Porto in Portugal geldt weer een oranje reisadvies. Dat wil zeggen dat reizen afgeraden wordt, tenzij het strikt noodzakelijk is en dat is vakantie natuurlijk niet. Verandert het advies tijdens je trip dan adviseert de overheid om zo snel mogelijk huiswaarts te keren. Je kunt dan aanspraak maken op je reisverzekering voor extra onkosten van eten en verblijf. “De reisverzekering blijft geldig tot het eerst mogelijke moment dat de vakantieganger naar huis kan terugkeren,” aldus Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars tegen de NOS.

De kosten voor de terugreis worden echter niet gedekt. “Dat is de verantwoordelijkheid van de touroperator. En als je op eigen houtje reist, draai je zelf op voor de kosten van de terugreis”, zegt Van Elferen. De overheid repatrieert vakantiegangers niet. Reizen met code geel is op eigen risico.

Verandert vlak voor vertrek de code van geel naar oranje dan kun je beter niet vertrekken, schrijft het Verbond van Verzekeraars. Er geldt dan geen dekking meer van je reisverzekering.

Een annuleringsverzekering is nutteloos. Van Elferen: “Een pandemie is geen reden om een reis te annuleren. Verzekeraars bestempelen een virusuitbraak niet langer als een ‘onvoorziene gebeurtenis’. Bij een uitbraak kan je daar dus geen beroep op doen.”

Lees je polis altijd goed na, klinkt het tot besluit, want zo zegt de verzekeringsman: “Code geel is geen groen.”